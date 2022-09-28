İran Brodost bölgesini yine bombaladı

SORAN (K24)

İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine yönelik topçu atışları 5. gününde devam ediyor.

K24 muhabiri, İran’ın bu sabah Sidekan ilçesine bağlı Bradost bölgesinin Berbezin ve Seqer yaylalarının yanı sıra, Binperez ve Bane köylerine yoğun topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İran, Sidekan’ın sınır bölgelerine yönelik topçu saldırılarının yanı sıra dün Çoman ilçesine bağlı Merge köyüne insansız silahlı hava aracı (SİHA) saldırısı düzenlemişti.

Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran’da Jina Emini’nin katledilmesine karşı yapılan protestolar devam ederken, İran Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerini hedef alıyor.

Söz konusu saldırılar bölge halkının göç etmesine sebep oluyor.

İran medyasında yer alan haberde, Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) ve Komele karargahlarını topçu atışlarıyla vurduğu belirtilmişti.

K24’e konuşan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi ise, İran’ın bombaladığı bölgelerde PKK veya Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine ait kamp bulunmadığını kaydetmişti.