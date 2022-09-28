Politika

Çok sayıda Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında gözaltı kararı

Mersin'de “PKK/KCK” soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 18 kişinin de bulunduğu 30 kişinin gözaltına alınmasına yönelik operasyon düzenlendi.
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Mersin'de operasyon (Foto: AA)
Mersin'de operasyon (Foto: AA)
türkiye Mersin Gözaltı kararı KCK

HABER MERKEZİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, “PKK/KCK”nin propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Söz konusu kişilerin gözaltına alınmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.

Operasyonda B.G. ve bazı kişiler gözaltına alındı.

Polisin, hakkında gözaltı kararı olan kişilere yönelik çalışması ve gözaltındaki kişilerin adreslerindeki aramalar sürüyor. (Kaynak: AA)

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