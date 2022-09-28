Zelenskiy: Bu saçmalığa referandum taklidi bile denmez, harekete geçeceğiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Kherson ve Zaporijya bölgelerindeki referandumlara ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın hiçbir suç eyleminin Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirterek, "işgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemeyeceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve halkların bir arada yaşamasının temel ilkelerini tanıdıklarını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna, Avrupa ve dünyadaki normal yaşamı korumak için hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, "Kherson ve Zaporijya bölgelerinde, Donbas'ta ve Kharkiv bölgesinin şu anda işgal altındaki bölgelerinde ve Kırım'da halkımızı korumak için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

“İLHAK GERÇEKLEŞİRSE PUTİN’LE KONUŞACAK BİR ŞEY YOK”

Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada ise Rusya'nın referandumunun "toprakları çalma ve uluslararası hukuk normlarını silme girişimi" olduğunu belirterek Rusya'nın tamamen tecrit edilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarındaki erkek nüfusun, kendi yurtlarına karşı savaşmaları için Rus ordusunda silah altına alınmaya zorlamak oldukça küçümseyen bir teşebbüs" ifadesini kullandı.

Rusya'nın tüm uluslararası teşkilatlardan çıkarılmasını isteyen Zelenskiy, Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna topraklarını "sahte referandumda" ilhak etmesi durumunda bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşulacak bir şey olmadığı anlamına geleceğini belirtti.

Zelenskiy, "soykırımsal politika" yürüten Rusya'nın, nükleer felaketi, dünyanın bir adım ötesine getirdiğini söyledi.

Rusya, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Kherson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktığını duyurmuştu.