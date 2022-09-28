Bağdat’ta üst düzey önlemler: Birçok yol trafiğe kapatıldı

HABER MERKEZİ

Bağdat’ta Sadr Hareketi’ne bağlı kişiler, düzenlenmesi beklenen parlamento oturumu öncesi sokağa çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri bunun üzerine Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri tanklarla trafiğe kapattı.

Parlamento, 2 ayın ardından toplanarak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasını değerlendirecek ve Parlamento Birinci Başkan Yardımcısını seçecek.

Parlamento, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Parlamento bahçesinde yaklaşık bir ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Parlamento Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.​​​​​​​