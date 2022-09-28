Politika

İran’dan Doğu Kürdistan partilerine bomba yüklü İHA’larla saldırı

İran tarafından, bomba yüklü İHA’larla Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinin karargahlarına saldırı düzenlendiği bildirildi.
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kürdistan İran Doğu Kürdistan kdp-i Komele PAK Rojhilat

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre İran, bomba yüklü bir insansız hava aracıyla (İHA) Erbil’in Koye ilçesinde bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) karargahına saldırı düzenlendi.

İran’ın ayrıca Süleymaniye sınırlarında bulunan Zirgwêzele’de İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahını, Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahını bomba yüklü İHA’yla hedef aldığı öğrenildi.

K24’e konuşan Komele Genel Sekreter Yardımcısı Reza Kabi, Süleymaniye-Qeredax yolunda bulunan ana karargahlarının hedef alındığını, saldırı sonucu karargahın bir kısmının yıkıldığını söyledi.

Reza Kabi, can kaybı veya yaralanma olmadığını, sağlık ekiplerinin teyakkuza geçtiğini belirtti.

Kabi ayrıca, bölge yetkililerinin kendileriyle henüz irtibata geçmediğini ve saldırının nasıl düzenlendiğiyle ilgili bilgileri olmadığını kaydetti.

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