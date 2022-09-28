İran’dan Doğu Kürdistan partilerine hava saldırısı

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre İran, bomba yüklü bir insansız hava aracıyla (İHA) Erbil’in Koye ilçesinde bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) karargahına saldırı düzenlendi.

İran’ın ayrıca Süleymaniye sınırlarında bulunan Zirgwêz’de İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahını, Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahını bomba yüklü İHA ve füzelerle hedef aldığı öğrenildi.

KDP-İ: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

K24’e saldırıyla ilgili bilgi veren bir KDP-İ yetkilisi, ana karargah ve sekreterliğin bombalandığını, çok sayıda şehit ve yaralılarının olduğunu söyledi.

Koye Şehit Hastanesi Başhekimi Şirwan Celal ise, “Bombardıman sürüyor. Bu tehlike nedeniyle ekiplerimizi bölgeye gönderemiyoruz. Ancak bazı yaralılar hastanemize ulaştırıldı” diye konuştu.

İran tarafından, İran #Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP-İ) Koye'deki karargahı böyle hedef alındı pic.twitter.com/6kH44C6eV4 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) September 28, 2022

Koye Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Hawkar Ali ise, “2 şehit ve aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralı var” bilgisini paylaştı.

KDP-İ karargahı yakınlarında çok sayıda Peşmerge’nin evi de bulunuyor ve yaralılar arasında sivillerin de olduğu tahmin ediliyor.

Kamplardaki okulların boşaltıldığı, onlarca öğrencinin kamp çevresine sığındığı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla Koye’ye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi.

PAK KOMUTANI: ÇOK SAYIDA KAYBIMIZ VAR

K24’e konuşan PAK Güçleri Komutanı Hüseyin Yezdanpena, “Pirde’de Kerkük Cephesi’ndeki karargahımıza yoğun bir saldırı düzenlendi. Çok sayıda can kaybımız var” dedi.

Yezdanpena, “Saldırı füze ve İHA’larla yapıldı. Saldırılar sürüyor, ciddi bir tehlike altındayız” diye konuştu.

İran tarafından Pirde'de #Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) karargahının bombalandığı anlar pic.twitter.com/DbHj18DkW6 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) September 28, 2022

KOMELE: 2 ŞEHİT, 9 YARALI VAR

K24’e konuşan Komele Genel Sekreter Yardımcısı Reza Kabi, Süleymaniye-Qeredax yolunda bulunan ana karargahlarının hedef alındığını, saldırı sonucu karargahın bir kısmının yıkıldığını söyledi.

Reza Kabi, can kaybı veya yaralanma olmadığını, sağlık ekiplerinin teyakkuza geçtiğini belirtti.

Kabi ayrıca, bölge yetkililerinin kendileriyle henüz irtibata geçmediğini ve saldırının nasıl düzenlendiğiyle ilgili bilgileri olmadığını kaydetti.

Komele ayrıca saldırıda 2 şehit ve 9 yaralı olduğunu açıkladı.