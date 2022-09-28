Politika

Başbakan: Şehit ailelerine borçluyuz

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’ta şehit ailelerine daire teslim töreninde yaptığı konuşmada “Şehit aileleri için ne yapsak, aziz şehitlerin bir damla kanına denk düşmez” dedi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani şehit aileleri daire teslimi

ERBİL (K24)

Duhok’ta Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla şehit ailelerine 420 daire teslimi yapıldı.

Törende konuşan Başbakan Mesrur Barzani, şehit ailelerine hitaben “Şehit ailelerine borçluyuz. Sizler için ne yapsak, aziz şehitlerin bir damla kanına denk düşmez” ifadelerini kullandı.

“Barzani Yardım Vakfı, Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınmıştır” diyen Başbakan, dairelerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Roj City konut projesi” Duhok merkezdeki konutlar en uygun yerleşim yerlerinden biri olan Malta Caddesi üzerinde bulunuyor.

Modern bir şekilde yapılan ve 25 binadan oluşan proje, tüm hizmetleri barındırıyor.

Proje özel sektöre ait olsa da Barzani Yardım Vakfı’nın katkılarıyla şehit ailelerine 420 daire dağıtıldı.

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