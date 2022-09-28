Politika

İran polisi protestocuları tehdit etti

İran Polis Teşkilatı, Jina Emini'nin katledilmesi sonrasında başlayan protestolarda "kamu düzenini bozan göstericilere karşı kararlılıkla mücadele edileceği" uyarısında bulundu.
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İran İran polisi protestocular tehdit Jina Emini

HABER MERKEZİ

İran Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, "Polis Teşkilatı, devrim karşıtlarının ve düşman unsurların komplolarına tüm güçleriyle karşı çıkacak ve ülkenin her yerinde kamu düzenini ve güvenliğini bozanlarla kararlılıkla mücadele edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu ve Besic Teşkilatına destekleri için teşekkür edildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Tahran'ın yanı sıra Senendec, Buşehr, Şiraz ve Yezd gibi kentlerde protestolar dün gece de sürdü.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve diğer kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Norveç merkezli bir kuruluş olan İran İnsan Hakları (IHR) yetkilileri, en az 76 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

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