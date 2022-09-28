ABD: Peşmerge Güçleri’ne desteğimiz sürecek

ERBİL (K24)

ABD Savunma Bakanlığı, Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander’ın geçtiğimiz hafta Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyaretle ilgili bir rapor yayımladı.

Wallander raporunda, Peşmerge ve Irak güçlerinin, 50 bin kilometrekareden fazla bir alan ile 4 buçuk milyon kişiyi DAİŞ’in elinden kurtardığına yer verdi.

ABD’li yetkili ayrıca, ABD ile Kürdistan Bölgesi’nin, ortak hedefler çerçevesinde huzur ve istikrarın sağlanması için onlarca yıldır birlikte çalıştığını belirtti.

ABD’nin, DAİŞ’le mücadele kapsamında Irak güçleri ile Peşmerge Güçleri’ne destek vermeye devam edeceği de raporda yer aldı.

Celeste Wallander ziyareti sırasında Peşmerge Bakanlığı’yla birlikte 4 yıllık ortak çalışma çerçevesini belirleyen bir mutabakat zaptı imzalamıştı.