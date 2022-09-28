Politika

ABD: Peşmerge Güçleri’ne desteğimiz sürecek

ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, DAİŞ tehlikesinin sürdüğünü bu yüzden Irak ve Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Celeste Wallander Kürdistan Bölgesi Peşmerge Güçleri ABD Savunma Bakanlığı

ERBİL (K24)

ABD Savunma Bakanlığı, Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander’ın geçtiğimiz hafta Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyaretle ilgili bir rapor yayımladı.

Wallander raporunda, Peşmerge ve Irak güçlerinin, 50 bin kilometrekareden fazla bir alan ile 4 buçuk milyon kişiyi DAİŞ’in elinden kurtardığına yer verdi.

ABD’li yetkili ayrıca, ABD ile Kürdistan Bölgesi’nin, ortak hedefler çerçevesinde huzur ve istikrarın sağlanması için onlarca yıldır birlikte çalıştığını belirtti.

ABD’nin, DAİŞ’le mücadele kapsamında Irak güçleri ile Peşmerge Güçleri’ne destek vermeye devam edeceği de raporda yer aldı.

Celeste Wallander ziyareti sırasında Peşmerge Bakanlığı’yla birlikte 4 yıllık ortak çalışma çerçevesini belirleyen bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv