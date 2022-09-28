KDP-İ: Bombardımanda 2 üyemiz yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), bugün 10.30 sıralarında İran tarafından füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen bombardıman sonucunda 2 üyelerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda Milad Pirsaheb ve Hacer isimli Peşmergelerin şehit düştüğü, çok sayıda Peşmerge’nin de yaralandığı belirtildi.

KDP-İ, saldırıyla ilgili daha sonra geniş bir açıklamanın yapılacağını bildirdi.

Kısa bir süre önce KDP-İ karargahının ikinci kez vurulduğu bildirildi. İkinci saldırıda 5 füzenin karargaha isabet ettiği öğrenildi.

Bugün “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Ayrıca Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahları aynı şekilde hedef alındı.

PAK yetkilileri, çok sayıda can kaybı olduğunu duyurdu.