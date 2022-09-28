İranlı gazeteci: Kadınlar bu duvarı yıkmayı başarırsa İran kalmaz

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ABD’de yaşayan İranlı gazeteci ve insan hakları aktivisiti Masih Alinejad dün New York’ta Reuters’e verdiği demeçte, “İran İslam Cumhuriyeti için Mahsa Amini cinayeti bir dönüm noktası haline geliyor, çünkü zorunlu başörtüsü sadece küçük bir bez parçası değil. Berlin Duvarı gibi. Eğer İranlı kadınlar bu duvarı yıkmayı başarırsa İran İslam Cumhuriyeti kalmaz” dedi.

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentinden 13 Eylül’de Tahran’a giden Jina Emini (22), “Ahlak Polisi” tarafından “örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle” gözaltına alınmıştı.

Bundan üç gün sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Bu trajik olayın ardından, 2019’daki benzin zammı protestolarından bu yana İran sokaklarında ilk büyük protestolar patlak vermişti.

Alinejad, “Bu hareket, kadınların 40 yıl boyunca sınırları zorlayarak mücadele etmesinin sonucudur. Tüylerim diken diken oldu, çünkü zorunlu başörtüsüne karşı kampanyayı başlattığımda, ben hayattayken bunun olacağını hiç düşünmemiştim” diye ekledi.

Alinejad, 2014 yılında İran’daki kadınları başörtüsü olmadan fotoğraflarını paylaşmaya teşvik etmek için bir sosyal medya kampanyası başlattı ve ardından Facebook sayfasında yayınladı.

Emini’nin ölümü yaygın uluslararası kınamalara yol açarken, İran huzursuzluktan “dış düşmanlarla bağlantılı haydutları” sorumlu tuttu.