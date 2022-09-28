Politika

İran ordusundan tehdit: Saldırılar sürecek

Kürdistan Bölgesi’ndeki Rojhilat partilerine yönelik saldırıları üstlenen İran, saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.
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İran Pasdaran İran Doğu Kürdistan

ERBİL (K24)

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (Pasdaran) yapılan açıklamada, “Terör gruplarının tehdit ve üsleri yok edilip, Bölge yetkilileri sorumluluklarını yerine getirene kadar operasyonlar sürecek” denildi.

İran ve Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) devam eden protestolarla ilgili Rojhilat partilerinin sorumlu tutulduğu açıklamada, “Pasdaran Ordusu Hamza Kara Kuvvetleri, ulusumuzun düşmanlarının üslerini top ve İHA’larla yoğun şekilde bombalamıştır” ifadesi kullanıldı.

Bugün “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahları İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı.

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