K24 muhabiri İran bombardımanında yaralandı

ERBİL (K24)

Erbil ile Kerkük arasında bulunan Pirde ilçesinde İran’ın Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahına düzenlediği saldırıları takip eden K24 ekibi, ikinci bir saldırının hedefi oldu.

Pirde’de bombardımanı takip eden K24 muhabiri Soran Kameran canlı yayın sırasında İran tarafından düzenlenen bombardımanda ağır şekilde yaralandı.

Muhabirimiz, Erbil'deki bir hastanede tedavi altına alındı.

🔴#SONDAKİKA - Pirde'de canlı yayın sırasında K24 ekibinin bulunduğu noktaya bombardıman düzenlendi pic.twitter.com/kJBu1hSkgX — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) September 28, 2022

Sabah saatlerinden beri İran tarafından, Pirde'deki PAK karargahı yoğun şekilde bombalanıyor.