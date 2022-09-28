Politika

K24 muhabiri İran bombardımanında yaralandı

İran tarafından Pirde’de düzenlenen bombardımanda K24 muhabiri yaralandı.
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Soran Kameran
Soran Kameran
kürdistan Kurdistan24 İran destekli milisler Pirde bombardıman

ERBİL (K24)

Erbil ile Kerkük arasında bulunan Pirde ilçesinde İran’ın Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahına düzenlediği saldırıları takip eden K24 ekibi, ikinci bir saldırının hedefi oldu.

Pirde’de bombardımanı takip eden K24 muhabiri Soran Kameran canlı yayın sırasında İran tarafından düzenlenen bombardımanda ağır şekilde yaralandı.

Muhabirimiz, Erbil'deki bir hastanede tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinden beri İran tarafından, Pirde'deki PAK karargahı yoğun şekilde bombalanıyor.

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