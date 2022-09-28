ABD’den vatandaşlarına: Rusya’yı derhal terk edin

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ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik sürecinin başlatıldığı hatırlatıldı.

Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, böyle bir durumda ABD'nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği kaydedildi.

Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'ya seyahat etmemelidir ve Rusya'da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'dan derhal ayrılmalıdır" ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "kısmi seferberlik" kararı sonrası 300 bin yedek asker göreve çağrılmıştı.

Bu kararla ülkeden ayrılan sayısındaki artış dikkat çekerken, yurt dışına kaçışları engellemek için Gürcistan sınırına birliklerin gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Seferberlik kararı ardından birçok kişi Rusya'yı terk ederken, sokaklarda protesto gösterileri düzenlenmişti.