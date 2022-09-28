Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti: İran’ın saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, İran’ın düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, İran’ın düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamada, “Hangi gerekçeyle olursa olsun, İran İslam Cumhuriyeti tarafından muhaliflerin üslerinin füzelerle bombalanması yanlış ve akıl almaz bir tavırdır ve olayların akışını bozmaya yöneliktir” denildi.

“Topraklarımıza yönelik süren ve sivil halkın zarar görmesine yol açan bu tür saldırıları kınıyoruz” denilen açıklamada, ihlallere son verilmesi istendi.

Bugün “Demokrat Kalesi” olarak bilinen Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahları İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Saldırıları üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran), saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

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