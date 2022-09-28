Politika

İran saldırıları: 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı

İran tarafından bugün Rojhilat partilerine yönelik düzenlenen saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
kürdistan İran füze saldırıları PAK kdp-i Rojhilat

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, bugün İran tarafından Koye’de İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) ve Pirde’de Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahlarına düzenlenen füze ve kamikaze İHA saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Berzinci, “Şehit ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyoruz. Ciddi engeller olduğu için ilk yardım ekiplerinin olay yerine giderek yaralılara müdahale etmesine izin verilmiyor” dedi.

3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahına yönelik saldırının bilançosuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Bugün Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti saldırıları şiddetle kınadı.

Saldırıları üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) ise saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

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