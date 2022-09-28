HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan oturumda, Halbusi’nin istifası kabul edilmedi.

Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) Irak Parlamentosu Üyesi Hıdır Mentik, 235 milletvekilinden sadece 13'ünün Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifasının kabulü için oy kullandığını bildirdi.

K24’e konuşan Mentik, 222 milletvekilinin söz konusu istifayı reddettiği ve bu nedenle istifanın kabul edilmediğini bildirdi.

PARLAMENTO BİRİNCİ BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ

Öte yandan, bugün Irak Parlamentosu’nda yapılan oturumun ikinci kısmında, Parlamento Birinci Başkan Yardımcısı olarak Muhsin Mendelavi seçildi.

Bağdat Milletvekili olan Muhsin Ali Ekber Mendelavi, son seçimlerde Feyli Kürtler tarafından desteklenmişti.