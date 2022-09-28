Politika

BM Irak Yardım Misyonu’ndan İran saldırılarına kınama

BM Irak Yardım Misyonu, İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarında Rojhilat partilerine yönelik bombardımanlarını kınadı.
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Irak UNAMI İran Kürdistan Bölgesi

BAĞDAT (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) yaptığı açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

Saldırıların Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu belirten UNAMI, “Roket diplomasisi fütursuzca bir iştir ve sonuçları yıkıcı olur” ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Irak ve Kürdistan Bölgesi, komşuları tarafından arka bahçeleri gibi kullanılıp egemenliklerinin ihlal edilmesini ve bunun cezasız kalmasını reddediyor” vurgusunu yaptı.

Bugün Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.

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