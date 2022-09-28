İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki saldırılarına uluslararası tepkiler

ERBİL (K24)

İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Doğu Kürdistan partilerine yönelik bombardımanlarına uluslararası tepki geldi.

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik devam eden saldırılarından duyulan endişe vurgulanarak, saldırıların durdurulması için çağrı yapıldı.

Konsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik devam eden saldırılarından endişe duyuyoruz. Masum sivil kurbanlar için üzülüyoruz. Saldırılar, Irak'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlalidir. İran'ı saldırıları bir an önce durdurmaya çağırıyoruz” denildi.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt ise, “İngiltere, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınıyor. Bu, Irak egemenliğinin haksız bir ihlalidir. Sivillerin kaybından dolayı üzgünüz” dedi.

Hunt, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğini ve güvenliğini desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) yaptığı açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

Saldırıların Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu belirten UNAMI, “Roket diplomasisi fütursuzca bir iştir ve sonuçları yıkıcı olur” ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Irak ve Kürdistan Bölgesi, komşuları tarafından arka bahçeleri gibi kullanılıp egemenliklerinin ihlal edilmesini ve bunun cezasız kalmasını reddediyor” vurgusunu yaptı.

Bugün Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.