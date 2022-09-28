Başkan Barzani’nin Ofisi’nden İran’ın saldırılarına ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ofisi, İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarına yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Başkan Barzani’nin Ofisi’nin açıklamasında, “Bu kaçıncı defadır Kürdistan Bölgesi İran güçlerinin füze saldırısı ve bombardımanına maruz kalıyor “denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu saldırıları ve bombardımanları kınıyoruz. Çünkü masum sivillerin, kadın ve çocukların ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur ve bu aslında suçtur.

Aynı zamanda bu saldırı ve bombardımanlar komşuluk, dostluk ve egemenlik ilkelerini de ihlal etmektedir ve hiçbir mazeret taşımamaktadır. Bu, Kürdistan Bölgesi'nin çıkarlarına ve istikrarına aykırıdır.

Füze saldırıları sorunları çözmez ve suç ve istikrarsızlıktan başka bir şey üretmeyen bu tür eylemlere artık başvurulmamalıdır.

Bu saldırıların ve bombardımanların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Kürdistan Bölgesi artık komşu ülkelerin iç sorunlarının ve çatışmalarının çözümü için bir saha olarak kullanılmamalıdır.”