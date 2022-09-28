Sezen Aksu'dan jina Emini mesajı: Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir

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İran'da 22 yaşındaki Jina Emini'nin örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından başlayan eylem sürüyor.

Sanatçı Sezen Aksu bugün yaptığı açıklamada protestoya katılanlara destek verdi.

Resmi sayfasından açıklama yapan Aksu şunları yazdı:

''Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...

Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir.''

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve diğer kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Norveç merkezli bir kuruluş olan İran İnsan Hakları (IHR) yetkilileri, en az 76 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.