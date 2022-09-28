Politika

ABD Dışişleri: İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınadı.
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ABD İran Kürdistan Bölgesi Irak

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran'ın bugün Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını ve Irak'ın egemenliğinin tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, “İran'ın Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarını, Irak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz. Ayrıca sivil kayıp raporlarının da farkındayız ve bugünkü saldırının yol açacağı her türlü can kaybını esefle karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

“İran hükümetinin Irak'a yönelik ek saldırılarla tehdit eden açıklamalarını da kınıyoruz” denilen açıklamada, “Irak'ın egemenliğine yönelik bu küstah saldırılar karşısında Irak halkının ve hükümetinin yanındayız” açıklamasında bulunuldu.

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