Kurdistan24: Profesyonel bir şekilde olayları aktarmaya devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Kurdistan24 Araştırma ve Medya Merkezi, İran’ın Pirde’ye düzenlediği saldırıda Kurdistan24 muhabiri Soran Kameran’ın yaralandığını bildirerek, profesyonel olarak olayların aktarılmaya devam edileceğini açıkladı.

Kurdistan24’ün yazılı açıklamasında, çatışmalarda gazetecilerin hedef alınmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bugün öğleden sonra Erbil ve Süleymaniye’deki Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarına yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıları aktaran Kurdistan24 ekibinin, Pirde’nin Şerawe köyü yakınlarında İHA’ların hedefi olduğu aktarılarak, “Saldırıda maalesef muhabirimiz Soran Kameran ağır bir şekilde yaralandı” denildi.

“Kurdistan24 ekibi, profesyonel gazetecilik ilkelerine uygun olarak bölge çalışırken füze ve insansız hava araçlarının saldırısına uğradı” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Kurdistan24, profesyonel bir şekilde ilgili yayınlarına devam edecektir. Tarafların çatışmalarda gazetecileri ve medya çalışanlarını hedef almamalarını diliyoruz.”