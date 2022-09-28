Merkel: Putin'in sözleri ciddiye alınmalı

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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, 'Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları' yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında konuşan Merkel, bir zamanlar Rus liderin sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söylediğini anımsatarak şimdi bunun önemini bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti.

Putin'in sözlerinin blöf olarak değerlendirilip görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydeden Merkel, "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" dedi.

Putin, konuşmasında Moskova'ya nükleer şantajda bulunanları uyararak rüzgar gülünün tersine dönebileceğinin altını çizmiş, ülkeyi ve halkı korumak için her türlü aracı kullanabilecekleri mesajını vermişti.