Politika

Kurdistan24, El Cezire ile işbirliği anlaşması imzaladı

Kurdistan24, Katar’ın başkenti Doha merkezli El Cezire televizyonu ile medya danışmanlığı alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı.
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kürdistan El Cezire Kurdistan24 Ahmed Zawiti İman el Amiri

DOHA (K24)

Katar’ın başkenti Doha’da Kurdistan24 ile El Cezire televizyonu arasında medya danışmanlığı alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kurdistan24 Genel Müdürü Ahmed Zawiti, El Cezire Medya Enstitüsü ile imzalanan işbirliği anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın kanalda insani kapasitenin geliştirilmesi üzerinde olumlu etkisi olacağını belirtti.

El Cezire gibi medyadaki öncü bir kurumla yapılan anlaşmayı başarılı olarak nitelendiren Zawiti, Irak’ta ortak kurslar açma fikrini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

El Cezire Medya Enstitüsü Direktörü İman el Amiri ise, Salı günü enstitünün Doha'daki ofisinde imzalanan anlaşmanın, uluslararası ortaklıkları ve anlaşmaları güçlendirmede olumlu bir adım olduğunu söyledi.

El Cezire Medya Enstitüsü’nün, Kurdistan24'e medya danışmanlığı hizmeti vereceğini kaydeden Amiri, Kurdistan24’te insan kapasitesini güçlendirmek için özel kurslar açacaklarını bildirdi.

 

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