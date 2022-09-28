Politika

Beyaz Saray’dan İran saldırılarına sert tepki

Beyaz Saray, İran'ın bugünkü Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılara şiddetle tepki göstererek, yapılan saldırıları Irak'ın ve halkının egemenliğine saldırı olarak nitelendirdi.
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ABD Beyaz Saray ABD İran

ERBİL (K24)

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sullivan açıklamasında, İran’ın saldırılarını şiddetle kınayarak, Washington'un Kürdistan Bölgesi’ne verdiği desteği yineledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Beyaz Saray'ın bölgenin güvenlik ve istikrarını zedeleyen eylemlerini durdurmak için Tahran'a yaptırım uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Sullivan açıklamasında, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duymanın Birleşmiş Milletler Beyannamesi ilkelerine dayandığını söyledi.

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