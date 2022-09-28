Beyaz Saray’dan İran saldırılarına sert tepki

Beyaz Saray, İran'ın bugünkü Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılara şiddetle tepki göstererek, yapılan saldırıları Irak'ın ve halkının egemenliğine saldırı olarak nitelendirdi.