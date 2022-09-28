Politika

İngiltere ve Almanya’dan İran’ın saldırılarına kınama ve Kürdistan Bölgesi’ne destek açıklamaları

İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlıkları, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınadı.
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HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları kınanırken, Tahran’ın saldırılarını durdurması istendi.

İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarının Irak'ın egemenliği ve istikrarının ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, İran'ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığı belirtildi.

Tahran'a, Kürdistan Bölgesi’nin şehir ve kasabalarına yönelik ayrım gözetmeksizin bombardımanını durdurması çağrısı yapılan açıklamada, İran'ın bombardımanı sonucu etkilenen bölgelerde sivillerin ölümü, yaralanması ve ekonomik altyapının zarar görmesi hususundaki endişe vurgulandı.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak’ın egemenliğine verilen destek yinelendi.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın Kürdistan Bölgesi’nin Erbil ve Süleymaniye illerine yönelik füze ve drone saldırıları kınandı.

Açıklamada, “Gerilimi reddediyoruz. İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırısından derin endişe duyuyoruz” denildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin İran'ı saldırılarını derhal durdurmaya çağırdığı kaydedildi.

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