KDP’den İran’a tepki: Kadın ve çocukları öldürmek insanlık suçudur

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, İran'ın Doğu Kürdistan'daki siyasi partilerin karargahlarına yönelik füze ve İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

KDP açıklamasında, saldırıları Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın egemenlik ihlali olarak nitelendirerek, şu ifadelere yer verdi:

“İran’ın Erbil ve Süleymaniye’ye yönelik saldırıları Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor. Masum insanları, kadın ve çocukların öldürülmesi insanlık suçudur ve hiçbir mazereti yoktur.”

Açıklamasında saldırıları kınayan KDP, “Biz Kürdistan Demokratik Partisi olarak bu saldırıları kınıyor, komşuluk ve dostluk temelline saygısızlık olarak görüyoruz. Bu saldırıların durdurulması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, artık Kürdistan Bölgesi’nin sorunların çözümü için çatışma alanı olarak kullanılmaması gerektiği vurgusu yapıldı.

Sorunların gerginlik yaratılarak değil, konuşarak, birbirini kabul ederek çözülebileceği belirtildi.

Açıklamada son olarak KDP, saldırıların yapıldığı bölgelerde insani ve maddi kayıplardan dolayı üzüntü ve endişelerini dile getirdi.