CENTCOM: Erbil'e yönlendirilen İran İHA'sını düşürdük

ERBİL (K24)

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İletişim Direktörü Albay Joe Buccino, İran saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

CENTCOM Direktörü Albay Joe Buccino, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları kınayarak, saldırıların masum sivillere ve büyük zorluklarla inşa edilen bölgenin istikrarına yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

Saldırılarda Amerikan askeri ve teçhizatlarının zarar görmediği belirtilen açıklamada, Albay Joe Buccino, ABD güçlerinin, öğleden sonra Erbil’e yönelik ve bölgedeki ABD güçleri için tehdit oluşturan 'Muhacir-6 tipi İHA'sını düşürdüklerini kaydetti.

Albay açıklamada ayrıca, Irak'taki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın terör örgütü DAİŞ’i tamamıyla yenmek için bölgedeki müttefik kuvvetleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.