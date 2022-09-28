Mısır ve Ürdün’den İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki saldırılarını kınanırken, bu saldırıların bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, bombardıman kurbanları için duyulan endişe ifade edildi.

Bölgedeki son gerginliklerin yakından izlediğini vurgulandığı açıklamada, sivillerin hedef alınması konusundaki endişenin altı çizildi.

Açıklamada, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarının bölgesel güvenlik ve istikrara etkisi hususunda uyarıda bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları kınanarak, kurbanların ailelerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Irak hükümetine, kurbanların yakınlarına taziye dilekleri iletilirken, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.