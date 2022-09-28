Erdoğan: Suriye ile istihbari görüşmeler sürüyor

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CNN Türk'e katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Ege'de iki adaya silah sevkiyatına değinen Erdoğan, "ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik" dedi.

Ege'deki gerilime ilişkin ABD'ye çağrıda bulunan Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir" diye konuştu.

ROJAVA’YA OPERASYON

Rojava yönelik operasyon ve Suriye’ye ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim Suriye’de terör olduğu sürece kararlılığımız sürecek. Milli güvenliğimiz tehdit eden neresi olursa olsun gerekli adımı atarız. Gerekli gördüğümüz anda kapsamlı bir operasyonu gerçekleştireceğimizi belirteyim. Biz sadece terörle mücadele değil bölgenin huzuru için de çalışıyoruz. ABD ve Rusya’nın vardığımız mutabakata uyması gerekiyor. PKK-YPG bu belirtilen sınırda hala konuşlu ve orada eğitim alıyor. Bizim buna sessiz kalmamızı beklemesinler."

"Şam yönetimi ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise Erdoğan, "İstihbarat görüşmeleri yürütüyor" şeklinde yanıtladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, Ukrayna'da Rusya kontrolündeki 4 bölgede düzenlenen referandumlar ve nükleer savaş tehlikesine ilişkin ise şu yorumda bulundu:

"Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydi. Sayın Zelenskiy 4 bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin'i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum. Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır"