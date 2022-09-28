Politika

Irak Dışişleri Bakanı: İran’a protesto notası vereceğiz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze ve İHA saldırısı dolayısıyla İran’a protesto notası vereceklerini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Fuad Hüseyin İran Kürdistan Bölgesi

BAĞDAT (K24)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarına yönelik füze ve drone saldırısı dolayısıyla, İran'ın Bağdat Büyükelçisi’ni çağırıp protesto mektubu vereceklerini belirtti.

Kurdistan24’ün sponsorluğunda Bağdat’ta gerçekleştirilen Rafideyn Forumu’nda konuşan Hüseyin, “Yarın İran'ın Bağdat Büyükelçisi’ni çağıracağız ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları dolayısıyla protesto mektubu vereceğiz” dedi.

Hüseyin, “Irak topraklarının ve vatandaşlarının egemenliğini şiddet dışında her şekilde savunmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv