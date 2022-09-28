Irak Dışişleri Bakanı: İran’a protesto notası vereceğiz

BAĞDAT (K24)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarına yönelik füze ve drone saldırısı dolayısıyla, İran'ın Bağdat Büyükelçisi’ni çağırıp protesto mektubu vereceklerini belirtti.

Kurdistan24’ün sponsorluğunda Bağdat’ta gerçekleştirilen Rafideyn Forumu’nda konuşan Hüseyin, “Yarın İran'ın Bağdat Büyükelçisi’ni çağıracağız ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları dolayısıyla protesto mektubu vereceğiz” dedi.

Hüseyin, “Irak topraklarının ve vatandaşlarının egemenliğini şiddet dışında her şekilde savunmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.