UNHCR: Mültecileri etkileyen İran’ın saldırılarından endişeliyiz

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İran’ın saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

UNHCR, "Bugün Doğu Kürdistanlı mültecilerin kaldığı barınakları etkileyen saldırılar konusunda çok endişeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda Doğu Kürdistanlı mültecilerin kadın ve çocuklar dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğu belirtildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen UNHCR, saldırıların ilköğretimde okuyan mülteci öğrencileri etkilediğini kaydetti.

UNHCR son olarak, İran’ın saldırılarından etkilenenlerin insani ihtiyaçları konusunda ilgili taraflarla yakın temas halinde olduğunu vurguladı.