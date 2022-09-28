Kürdistan Anti Terör: İran saldırılarında en az 13 kişi yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör’ün açıklamasında, İran’ın saldırısı dolayısıyla aralarında hamile kadınların da olduğu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öğleden önce 10:15’te İran Devrim Muhafızları’nın 4 aşamalı balistik füze ve İHA saldırısı başlattığının kaydedildiği açıklamada, saldırılarda Pirde’deki Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı ve Koye’deki Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDPİ) karargahının hedef alındığı belirtildi.

Süleymaniye’de ise Komele ve Zehmetkeşan gruplarının karargahlarının hedef alınıdğının bildirildiği açıklamada, saldırılarda Doğu Kürdistanlıların yaşadığı kampların da hedef alındığı ifade edildi.

İran’ın 4 aşamalı balistik füze ve İHA saldırısında, 70 Fatih balistik füzesinin fırlatıldığının belirtildiği açıklamada, ilk aşamada, balistik füzelerin, ikinci aşamada, balistik füzeler ve bomba yüklü İHA’lar, üçüncü aşamada, keşif İHA’ları ve balistik füzeler ve dördüncü aşamada, sadece balistik füzelerin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, saldırılarda aralarında hamile kadınların da bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybederken, aralarında 10 yaşın altındaki çocukların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve gazetecilerin de bulunduğu çoğu sivil 58 kişi de yaralandı.

1 İran İHA'sının ise hedefine ulaşamadan Koye kentinde düştüğü bildirildi.