İran: 73 füze ve onlarca İHA’yla saldırı düzenlendik

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İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, dün Kürdistan Bölgesi’ndeki Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine ait karargahların 73 balistik füze ve onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu söyledi.

Pakpur, 42 hedefi vurduklarını ve bunlardan bazılarının birbirine yakın, bazılarının da uzak olduğunu belirtti.

Dün sabah 10.30’da başlayan ve saatler süren saldırılarda Erbil ve Süleymaniye sınırlarında bulunan üç ayrı yer hedef alındı. Saldırıya uğrayan konumlarda Rojhilat partilerinin karargahlarının yanı sıra sivil yerleşim birimleri de bulunuyor.

Erbil’in Koye ilçesindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılar Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra uluslararası düzeyde de sert şekilde kınandı. ABD, BM, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok dünya ülkesi ile kuruluş, İran’a tepki gösterdi.