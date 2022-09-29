İran’dan top saldırıları: Yaralılar var

ERBİL (K24)

İran’ın, Kürdistan Bölgesi’nin sınır hattındaki bölgelerine yönelik top saldırıları 6’ncı gününde devam ediyor.

K24’e konuşan İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) yetkilisi Kawe Berhami, İran tarafından gece yarısından bu yana, Bradost bölgesindeki Seqer ve Berbizin yaylalarına top saldırıları yapıldığını söyledi.

Kawe Behrami, saldırılarda herhangi bir kayıplarının olmadığını ancak bölgenin doğasının zarar gördüğünü aktardı.

İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) Helgurd Gücü Komutanı Emced Hüseyin Penahi ise bombardıman sonucu 3 Peşmergelerinin yaralandığını söyledi.

Dün ise Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

Saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, söz konusu saldırılarda 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA kullanıldığını söyledi.