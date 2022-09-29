Ekonomi

Dolar yeni zirveyi gördü

Dolar, tarihi zirve seviyelerinde hareket ediyor.
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türkiye dolar TL altın

HABER MERKEZİ

Dolar/TL yeni güne 18.54 ile başlamasının ardından 18.5460 ile yeni zirveyi gördü.

Dolar/TL yeni güne 18.54 ile başlamasının ardından 18,5460 ile yeni zirveyi gördü. Euro/TL 17.91 düzeyinde işlem görüyor.

TL yılbaşından beri yaklaşık yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları, doların ABD'de faiz artırımlarının devam edeceği yönünde beklentiler ve bozulan küresel ekonomik görünümden destek alarak yükselmesiyle geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık yüzde 2 yükselerek marttan bu yana en büyük günlük kazanımı kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0,5 düşüşle 1644 dolara geriledi.

İç piyasada gram altın 980 lira, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 732 liradan satılıyor.

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