ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan uyarı: Saldırılar son bulmadı

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, medyaya yansıyan haberlere dayandırılan raporlara göre, İran İslam Cumhuriyeti silahlı güçlerinin insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle, Kürdistan Bölgesi’ndeki Kürt oluşumlara yapılan saldırıların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “ABD hükümeti, saldırıların sona erdiğine dair hiçbir güvence veremiyor” denildi.

ABD’nin Irak’a yönelik seyahat uyarısının 4’üncü seviyede kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarına, “Terör, kaçırılma, silahlı çatışma, sivil istikrarsızlık ve Irak’ın sınırlı kabiliyetinin bulunduğu bölgelere seyahat etmeyin” ifadesi yer aldı.

Başkonsolosluk ayrıca, ABD vatandaşlarından Pirde, Koye ve Zirgwêz bölgeleri, çatışma alanları, ile kalabalık ortamlar ve gösterilerden uzak durmalarını istedi.

İran tarafından dün Erbil’in Koye ilçesindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarındaki Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi de yaralandı.

İran’ın sınır bölgelerindeki top saldırıları ise 6’ncı gününde devam ediyor.