Politika

Türkiye’den Sidekan bölgesine bombardıman

Türkiye tarafından sınır hattındaki Bradost bölgesinde bulunan Sidekan nahiyesi kırsalına bombardıman düzenlendiği bildirildi.
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Bradost'a top saldırıları sürüyor
Bradost'a top saldırıları sürüyor
kürdistan Sidekan türk savaş uçakları bombardıman

ERBİL (K24)

K24 muhabirinin aktardığına göre bugün saat 11.27 sıralarında Türk savaş uçakları Erbil’in Bradost bölgesinde yer alan Sidekan nahiyesi kırsalını bombaladı.

Berbizin Yaylası yakınlarındaki Geruwi Singa alanının bombalandığını aktaran muhabirimiz, askeri kaynaklar ile bölge sakinlerinin burada PKK kamplarının olduğunu söylediğini kaydetti.

Savaş uçaklarının bölge üzerinde uçtuğu ve zaman zaman bombardıman yaptığı öğrenildi.

Bradost bölgesi ayrıca 6 gündür İran topçusu tarafından yoğun şekilde vuruluyor.

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