Fuad Hüseyin: İran ve Türkiye iç sorunlarını Kürdistan Bölgesi'ne taşımak istiyor

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, “İran ve Türkiye muhalefet partileri ve örgütleri iki ülkenin özel meselesi ama iki ülke kendi ülkelerindeki sorunları Kürdistan Bölgesi'ne taşımak istiyor” dedi.

Kurdistan24 sponsorluğunda Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda konuşan Fuad Hüseyin, Türkiye ve İran’a muhalif örgütlerin faaliyetlerine değindi.

Hüseyin, “İran ve Türkiye, muhalif parti ve örgütlerini Kürdistan topraklarını bombalamak için bahane olarak kullanıyor” diyerek, “PKK, 1991 yılından bu yana Kürdistan Bölgesi'nde silahlı varlığı olan, Irak ve Kürdistan Bölgesi için sorun haline gelen bir Türkiye örgütüdür” ifadelerini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) 1970'lerden beri Irak'ta bulunuyor. Ancak İran ve Türkiye'nin bombardımanları, sorunlarını Kürdistan Bölgesi'ne taşımak istediklerini gösteriyor. İran ve Türkiye ile güçlü ekonomik ve ticari ilişkilerimiz var. İki ülke ile yıllık ticaret hacmi milyarlarca doları buluyor ve bu ticaretten en büyük kârı İran ve Türkiye sağlıyor.”

Sınırların korunması konusuna değinen Hüseyin, bunun Irak-Türkiye ve Irak-İran ortak sorumluluğunda olduğunu kaydederek, “Örneğin, iki ülke kendi iç güvenliklerini korumak için Kürdistan Bölgesi'ne askerlerini sokar ve askeri harekat yürütürlerse, Irak'ın da bu amaçla kendi topraklarına girmesine izin verirler mi” diye sordu.

Hüseyin şöyle devam etti:

“Esas soru, Birleşmiş Milletler Beyannamesi ve uluslararası hukukun İran ve Türkiye'nin askeri eylemlerine izin verip vermediğidir. Bunun cevabı tabi ki ‘hayır’dır. Erbil'e yönelik füze saldırısı üzerine soruşturma komitesi oluşturuldu ve hedefin sivil bir konut olduğu belirlendi. İran, bir MOSSAD üssünü hedef aldığını iddia etti.”

Fuad Hüseyin, Irak topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek için kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.