Politika

Hollanda’dan İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırılarına kınama

Hollanda Erbil Başkonsolosluğu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınadı.
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kürdistan Hollanda Kürdistan Bölgesi İran Devrim Muhafızları

ERBİL (K24)

Erbil'deki Hollanda Başkonsolosluğu, İran Devrim Muhafızları'nın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırısını kınayarak, düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle birlikte olduğunu açıkladı.

Konsolosluğun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Hollanda, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik son saldırılarını kınıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bu rastgele saldırılar, masum insanların ölümü ve sivillerin ve gazetecilerin yaralanmasıyla sonuçlandı. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte” denildi.

Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi de yaralandı.

 

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