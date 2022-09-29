Suudi Arabistan’dan uluslararası çağrı: İran’a karşı tavır alın

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ndeki bazı bölgelere yönelik saldırıları şiddetle kınanarak, “Bu saldırılar, Irak’ın güvenlik ve istikrarı açısından tehdit oluşturuyor” denildi.

İran’ın yasalara ve uluslararası anlaşmalara aykırı davrandığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma bu ihlallere karşı tavır alması çağrısı yapıldı.

İran tarafından dün Erbil’in Koye ilçesindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarındaki Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi de yaralandı.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, dün Kürdistan Bölgesi’ndeki Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine ait karargahların 73 balistik füze ve onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu söyledi.

İran’ın sınır bölgelerindeki top saldırıları ise 6’ncı gününde devam ediyor.