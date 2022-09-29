Politika

Fransa: İran'ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırıları uluslararası hukukun ihlalidir

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, bunun Irak egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.
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avrupa Fransa İran Devrim Muhafızları Ordusu Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli bölgelerini bombalaması kınandı.

Açıklamada, “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları Irak egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ediyor” denildi.

Fransa’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan İran Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan PAK karargahı İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Saldırılarda en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi de yaralandı.

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