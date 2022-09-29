Irak, Kürdistan Bölgesi’ne saldırıları nedeniyle İran'a nota verdi

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Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İran'ın, Kürdistan Bölgesi’ne bağlı köylere yönelik insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu Iraklı bazı sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarından dolayı İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine sert bir nota verildi" ifadeleri kullanıldı.

İran güçlerinin Irak'ın egemenliğine ve topraklarına yönelik devam eden saldırılarının bir kez daha kınandığı açıklamada, İran'ın Irak kentlerindeki sivil halkı hedef alması karşısında sessiz kalınmayacağı kaydedildi.

İran'dan Irak'ın egemenliğine saygı duymasının istendiği açıklamada, Tahran yönetimine Irak'a yönelik askeri eylem ve silah dilini kullanmaktan uzak durması çağrısı yapıldı.

İran, dün Kürdistan Bölgesi’nde Komele, KDP-İ ve PAK’a ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi de yaralandı.

Bu, Kürdistan Bölgesi’nde Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

İran 24 Eylül'de Komele ve KDP-İ'nin karargahlarını topçu atışlarıyla vurmuştu.