PKK Mersin saldırısını üstlendi: Dilşah Ercan eylemde yer almadı

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PKK’nin silahlı kanadı HPG’den yapılan açıklamada, Mersin’deki saldırı üstlenildi ancak saldırıda resmi makamların açıkladığı bir yayın organında muhabirlik yapması nedeniyle “tutuklu gazeteci” olarak anılan Dilşah Ercan’ın yer almadığı belirtildi.

Saldırıyı üstlenen HPG açıklamasında, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan, Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan’ın bu eylemde yer almadığı ve “görevinin başında olduğu” ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, Sara Tolhildan kod adlı Şırnak nüfusuna kayıtlı Dilara Ürper ile Ruken Zelal kod adlı Kamışlo doğumlu Emel Feremez Hisên olduğu kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'liden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."

AK PARTİ CHP’YE YÜKLENMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dilşah Ercan’la ilgili CHP’ye yüklenmişti:

“CHP’nin hazırladığı ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist, tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de ‘Bir gazeteci öldürüldü’ derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. ‘Gazeteciler tutuklanıyor’ propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.”