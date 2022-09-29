Politika

Vatikan Büyükelçisi’nden Başkan Barzani’nin rolüne övgü

Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Scoffer, Başkan Barzani’nin Kürt milletinin mücadelesi ve barışçıl birlikte yaşam kültürünün gelişmesindeki rolünü övdü.
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Metja Scoffer ve Başkan Barzani
Metja Scoffer ve Başkan Barzani
kürdistan Başkan Barzani Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Scoffer görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Scoffer ile bir araya geldi.

İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını şiddetle kınayan Metja Scoffer, saldırıda yaşamını yitirenler için Başkan Barzani’ye taziyelerini iletti.

Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi, Scoffer, Başkan Barzani’nin Kürt milletinin mücadelesi, başta Kürt milleti ile Hristiyanlar arasında barışçıl birlikte yaşam kültürünün gelişmesindeki rolüne övgüde bulundu.

Kürt milletinin barışçıl birlikte yaşam kültürünün derinliğine dikkat çeken Barzani, Kürt milletinin bu kültürü korumaya devam edeceğini, buna karşı birkaç ses duyulursa bunun Kürt milleti tarafından kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Irak’ın siyasi durumunun da ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Irak’taki sorunların diyalog yoluyla ve anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Vatikan Büyülelçisi, görüşmeninin sonunda Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i ağırlamalarından dolayı Kürdistan halkı ve kurumlarına teşekkür etti ve bu vesileyle Başkan Barzani’ye özel bir hediye takdim etti.

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