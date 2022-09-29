Finlandiya istihbaratı: Finlandiya NATO’ya katılırsa Rusya’nın hedefi olabilir

HABER MERKEZİ

SUPO tarafından yapılan güvenlik incelemesinde, Rusya'nın geleneksel olarak uyguladığı ana istihbarat toplama yaklaşımının diplomatik örtü altında insan istihbaratı olduğuna atıf yapılırken Ukrayna ile savaşın ardından birçok Rus diplomatın Batı'dan sınır dışı edilmesi üzerine Moskova'nın son dönemde siber alana ve diğer istihbarat kaynaklarına yöneldiği bildirildi.

İncelemede, Rusya'da yaşayan veya ziyaret eden yabancıların yanı sıra Batı ülkelerinde çalışan Rusların da istihbarat toplama hedefi olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Gelecekte NATO'ya katılmanın Finlandiya'yı Rus istihbaratı ve operasyonları için "daha ilginç bir hedef" haline getireceği iddia edilen incelemede, Moskova'nın komşusu aracılığıyla NATO ile ilgili istihbarat elde etmeye çalışabileceği kaydedildi.

Mayıs ayında İsveç ile NATO üyeliği için başvuran Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşıyor.

FİNLANDİYA RUS TURİSTLERE SINIRLARINI KAPATIYOR

Öte yandan Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde sınırlayacağını ve turist vizesi ile seyahat eden Rus vatandaşlarının 30 Eylül'den itibaren ülkeye girmesini yasaklayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, "Karar, Rus turistlerin Finlandiya'ya girişinin ve Finlandiya üzerinden transitinin tamamen engellenmesini amaçlıyor" dedi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmeye devam etmesinin ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı belirtildi.

Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.