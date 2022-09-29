Başbakan ve Vatikan Büyükelçisi’nden ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Scoffer ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile Vatikan arasındaki ilişkiler ele alındı.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede Büyükelçi Metja Scoffer, Başbakan’a Papa Francis'in selamlarını iletti.

Vatikan Büyükelçisi, Papa'nın Kürdistan Bölgesi’nin başta Hristiyanlar olmak üzere göçzede ve mültecilere ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin hoşgörü ve barışçıl birlikte yaşam kültürüne bağlılığını vurguladı.