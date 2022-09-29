Politika

Başbakan ve Vatikan Büyükelçisi’nden ilişkileri geliştirme vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Scoffer, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.
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Metja Scoffer ve Başbakan Mesrur Barzani
Metja Scoffer ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Scoffer görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Scoffer ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile Vatikan arasındaki ilişkiler ele alındı.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede Büyükelçi Metja Scoffer, Başbakan’a Papa Francis'in selamlarını iletti.

Vatikan Büyükelçisi, Papa'nın Kürdistan Bölgesi’nin başta Hristiyanlar olmak üzere göçzede ve mültecilere ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin hoşgörü ve barışçıl birlikte yaşam kültürüne bağlılığını vurguladı.

 

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