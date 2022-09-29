Mbappe - Neymar krizi: Messi arabuluculuk yapıyor

HABER MERKEZİ

Kylian Mbappe'nin PSG ile imzaladığı yeni sözleşmenin ardından yönetim kurulu tarafından bazı imtiyazlarla donatılmasıyla başlayan Mbappe-Neymar krizi, iddialara göre PSG içerisinde bir kutuplaşmaya neden oldu.

Mbappe'nin Brezilyalı yıldızı takımda kesinlikle istemediği öne sürülürken, Neymar ise Mbappe'ye tanınan ayrıcalıklar nedeniyle şaşkına döndü.

Fransız basınının önde gelen kurumlarından L'Equipe'te yer alan haberde ikili arasındaki ilişkinin her geçen gün daha kötüye gittiği kaydedilirken, sportif direktör Luis Campos'un Neymar'ı satmaya çalıştığı ancak bu satışın gerçekleşmediği öne sürüldü.

Habere göre Lionel Messi iki oyuncu arasında arabuluculuk yapmaya gayret ederken, iki ismin milli takım kamplarında yaptığı açıklamalar da iddiaları doğrular nitelikte.

Mbappe ülkesinin Fransa'yı yendiği karşılaşmanın ardından milli takımda, PSG'de olduğundan daha özgür olduğunu belirtirken, Paris'te oynadığı mevkinin kendisini kısıtladığını söyledi.

Neymar ise Brezilya'nın Gana'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mbappe ile ilişkisini soran basın mensuplarının bu sorusunu yanıtsız bırakarak, görüşmeyi terk etmişti.