İran’dan Berbizin yaylasına bombardıman

ERBİL (K24)

İran’ın, Kürdistan Bölgesi’nin sınır hattındaki bölgelerine yönelik top saldırıları 6’ncı gününde devam ediyor.

K24 muhabiri, İran topçularının Bradost bölgesindeki Berbizin yaylasını hedef aldığını bildirdi.

Muhabirimiz, saldırılardan dolayı yaylada yangın çıktığını aktardı.

İran tarafından gece yarısından bu yana, Bradost bölgesindeki Seqer ve Berbizin yaylalarına top saldırıları düzenlenmişti.

Dün ise Erbil’in Koye ilçesindeki KDP-İ karargahı, Süleymaniye sınırlarındaki Zirgwêz’de bulunan Komele karargahı ve Erbil'in güneyinde bulunan Pirde ilçesi yakınlarında da Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahı füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmıştı.

Saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, söz konusu saldırılarda 73 balistik füze ve onlarca kamikaze İHA kullanıldığını açıklamıştı.